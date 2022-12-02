fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 35 ثانية
فك‭ ‬رسالة‭ ‬شارلكان‭ ‬إلى‭ ‬سفيره نجح‭ ‬خبراء‭ ‬التشفير‭ ‬من‭ ‬مختبر‭ “‬لوريا‭” ‬لأبحاث‭ ‬الكمبيوتر،‭ ‬في‭ ‬فك‭ ‬رموز‭ ‬رسالة‭ ‬كتبها‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬قرون‭ ‬ملك‭ ‬إسبانيا‭ ‬شارلكان،‭ ‬أو‭ ‬كارلوس‭ ‬الخامس‭ ‬هابسبورغ،‭ ‬إلى‭ ‬سفيره‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬خلال‭ ‬1547‭. ‬وعمل‭ ‬أربعة‭ ‬باحثين‭ ‬مع‭ ‬مؤرخة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بيكاردي‭ ‬لمدة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 35 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى