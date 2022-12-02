الصباح الفني
لقطات
فك رسالة شارلكان إلى سفيره نجح خبراء التشفير من مختبر “لوريا” لأبحاث الكمبيوتر، في فك رموز رسالة كتبها قبل خمسة قرون ملك إسبانيا شارلكان، أو كارلوس الخامس هابسبورغ، إلى سفيره في باريس خلال 1547. وعمل أربعة باحثين مع مؤرخة من جامعة بيكاردي لمدة 6 أشهر لتحقيق هذاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا