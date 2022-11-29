حوادث
67 سنة لقاتلي فلاح بتاونات
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، 67 سنة سجنا نافذا بتفاوت على 7 متهمين بينهم علاقة عائلية، لقتلهم فلاحا في أواخر عقده الرابع في دوار بجماعة تافرانت بتاونات، بسبب نزاع عائلي، بعد مدة قصيرة من مغادرته السجن، بعدما أنهى عقوبة أدين بها لاعتدائه بالضرب على أحدهم. وقضت المحكمةأكمل القراءة »
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