حوادث
أربع سنوات لمتهم بالسرقة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك ومؤاخذته، من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك. وسبق للضابطة القضائية لدى الدرك الملكي تقديم المتهم الأول أمام النيابة العامة ومثل أمامأكمل القراءة »
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