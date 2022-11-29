الصباح الفني
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مرض يقتل 50 مليون طائر أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأمريكية، الخميس الماضي، أن أنفلونزا الطيور قضت على 50 مليون طائر في الولايات المتحدة هذا العام، مما يجعله أكثر موجات التفشي فتكا في تاريخ البلاد. ويمثل نفوق الدجاج والديك الرومي والطيور الأخرى أسوأ كارثة صحية للحيوانات فيأكمل القراءة »
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