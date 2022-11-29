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الصباح الفني

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منذ 4 دقائق
مرض‭ ‬يقتل‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬طائر‭ ‬ أظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬لوزارة‭ ‬الزراعة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬أن‭ ‬أنفلونزا‭ ‬الطيور‭ ‬قضت‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬طائر‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬أكثر‭ ‬موجات‭ ‬التفشي‭ ‬فتكا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد‭. ‬ويمثل‭ ‬نفوق‭ ‬الدجاج‭ ‬والديك‭ ‬الرومي‭ ‬والطيور‭ ‬الأخرى‭ ‬أسوأ‭ ‬كارثة‭ ‬صحية‭ ‬للحيوانات‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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