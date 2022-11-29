وطنية
قضاة الودادية غاضبون
اعتبروا ما تعرض له عبد النباوي بالداخلة مسا خطيرا بمؤسسة القضاء أغضبت مقاطعة كلمة محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي قام بها بعض المحامين بالداخلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 31 لجمعية هيآت المحامين، قضاة الودادية الحسنية الذين عبروا عن استنكارهم للتصرفات غير المسؤولةأكمل القراءة »
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