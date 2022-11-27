كأس العالم … المغرب يرد الدين لبلجيكا بعد 28 عاما

وضع المنتخب المغربي لكرة القدم قدما في الدور ثمن النهائي بفوزه على بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة والمصنفة ثانية عالميا ، 2-صفر الأحد على ملعب الثمامة في الدوحة، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر لكرة القد 2022.

ويدين المغرب بفوزه الأول في النسخة الحالية والثالث في تاريخه إلى البديلين لاعب وسط سمبدوريا الايطالي عبد الحميد صابيري (73) ومهاجم تولوز الفرنسي زكريا أبو خلال (90+2).

وانتزع المغرب صدارة المجموعة مؤقتا برصيد أربع نقاط بفارق نقطة أمام بلجيكا، وثلاث نقاط أمام كرواتيا التي تلتقي لاحقا كندا صاحبة المركز الاخير من دون رصيد.

ورد المغرب الدين لبلجيكا بعد 28 عاما على خسارته أمامها صفر-1 في دور المجموعات في مونديال 1994 في الولايات المتحدة، وبات قريبا من تكرار إنجازه في عام 1986 عندما بلغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحقق ذلك.

في المقابل، منيت بلجيكا بخسارته الأولى أمام منتخب إفريقي في العرس العالمي وتنتظرها قمة ملتهبة أمام كرواتيا الوصيفة في الجولة الثالثة الاخيرة الخميس المقبل، فيما يلعب المغرب مع كندا في اليوم ذاته.

وأوقف المغرب السلسلة القياسية لبلجيكا ناحية عدد الانتصارات في دور المجموعات والتي بلغت ثمانية معادلة البرازيل (1986-1994 و2002-2010).

كما هي الخسارة الـ22 لبلجيكا في النهائيات مقابل 21 فوزا و9 تعادلات.

وجدد مدرب المغرب وليد الركراكي الثقة في التشكيلة التي فرضت التعادل على كرواتيا في الجولة الأولى، لكنه اضطر قبل لحظات من انطلاقها الى استبدال حارس مرماه ياسين بونو لشعوره بدوار بعد عزف النشيد الوطني.

وضمت التشكيلة المدافعين أشرف حكيمي ونصير مزراوي اللذين كان الشك يحوم حول مشاركتها بسبب إصابة تعرضا لها في المباراة، الاول بألم في فخذه الأيسر، والثاني في جانبه الأيسر اثر سقوط قوي على الارض.

في المقابل، أجرى المدرب الإسباني لبلجيكا روبرتو مارتينيس ثلاثة تبديلات على تشكيلته فأبقى على مدافع أستون فيلا الإنكليزي لياندر ديندونكر ولاعب وسط ليستر سيتي الإنكليزي يوري تيليمانس وجناح أتلتيكو مدريد الإسباني يانيك كاراسكو على دكة البدلاء.

ودفع مارتينيس بمدافع بوروسيا دورموند الألماني توما مونييه وزميله في الفريق لاعب الوسط ثورغان هازار ولاعب وسط إيفرتون الإنكليزي أمادو أونانا مكانهم، فيما جلس الهداف التاريخي للشياطين الحمر مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو على دكة البدلاء بعد عودته الى التدريبات قبل يومين اثر تعافيه من اصابة في الفخذ.

وحاول المنتخب البلجيكي فرض أفضليته منذ البداية من خلال الاستحواذ على الكرة وكان بإمكانه افتتاح التسجيل مبكرا عندما مرر ثورغان هازار خلف خلف الدفاع إلى ميتشي باتشواي داخل المنطقة فسددها قوية أبعدها المحمدي إلى ركنية (5).

وكاد أونانا يفعلها برأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية مرت فوق العارضة (17).

وسدد مونييه كرة قوية من داخل المنطقة بين يدي المحمدي (19).

وكانت أول محاولة للمنتخب المغربي تسديدة قوية لحكيم زياش من خارج المنطقة فوق العارضة (21).

وتلقى حكيمي كرة على طبق من ذهب من نايف أكرد خلف الدفاع فانطلق وتوغل داخل المنطقة لكنه سددها فوق العارضة (35).

ونجح زياش في افتتاح التسجيل من ركلة حرة جانبية مباشرة خدعت الحارس كورتوا لكن الحكم المكسيكي سيسار راموس ألغاه بداعي التسلل على القائد رومان سايس (45+1).

وجرب زياش حظه مطلع الشوط الثاني بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة تصدى لها كورتوا (50).

ورد إدين هازار بمجهود فردي من حافة المنطقة أنهاه بتسديدة من داخلها أبعدها المحمدي إلى ركنية (52).

وكاد سفيان بوفال يفعلها بتسديدة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر البعيد للحارس كورتوا (57).

ودفع ماتينيس بدريس مرتنس وتيليمانس مكان هازار واونانا (60).

وسدد مرتنس كرة قوية من خارج المنطقة ارتدت من المحمدي وشتتها الدفاع (65)، وأخرى لباتشواي من مسافة قريبة بين يدي المحمدي (67).

وفعلها البديل صابيري من ركلة حرة جانبية من الجهة اليسرى سددها بيمناه في الزاوية اليمنى القريبة لمرمى كورتوا (73).

ولعب مارتينيس ورقته الهجومية الاخيرة باشراك لوكاكو مكان مونييه (81).

وكاد المدافع يان فيرتونغن يدرك التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية (82).

ووجه البديل الآخر زكرياء أبو خلال الضربة القاضية لبلجيكا بتسجيله الهدف الثاني اثر تمريرة من زياش تابعها بيمناه من مسافة قرببة الى يسار كورتوا (90+2).