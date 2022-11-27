مونديال 2022: تصريحات مباراة المغرب وبلجيكا

في ما يأتي تصريحات بعد مباراة المغرب وبلجيكا (2-صفر)، الأحد في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة السادسة ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم:

وليد الركراكي (مدرب المغرب لقناة بي إن سبورتس)

عن إصابة الحارس ياسين بونو قبل المباراة “بعد الإحماء لم يكن على ما يرام، ففضلت أن يشارك من هو جاهز بنسبة 100%”.

“في هذا النوع من المسابقات بين العرض والفوز اخترنا الفوز، يمكننا تحقيق أمور جميلة، ومن دون الجماهير لم نكن قادرين على تحقيق هذا الإنجاز”.

حكيم زياش (لاعب وسط المغرب وأفضل لاعب في المباراة في المؤتمر الصحافي):

“لعبنا بطريقة قوية جيدا دفاعيا وأرادت بلجيكا اللعب وانتظرنا الأخطاء وسجلنا في الوقت المناسب، وفزنا”.

عن فوزه بجائزة أفضل لاعب “أعتقد أن فوزي بجائزة أفضل لاعب في المباراة هو نتيجة العمل الذي قمنا به معا وكل شخص معنا ومن يقف خلفنا ومن الصعب تحديد هوية أي شخص”.

“بعد الدقيقة 76 اعتقد اننا شعرنا بالارهاق ولكن الهدف الأول الذي سجلناه منحنا قوة إضافية. أعتقد ان المباراة الأولى ضد كرواتيا كانت الأصعب لان منافسنا لعب مباراة جيدة جدا ومن الصعب الضغط على كرواتيا، ولكن أمام بلجيكا كان من الاسهل ممارسة الضغوطات، وخصوصا في وسط الملعب وارتكبوا الأخطاء”.

عبد الحميد صابيري (مسجل الهدف الأول)

“هذا يوم كبير للمغرب. حاولنا تقديم كل شيء للفوز في هذه المباراة. حصلنا على ركلة ثابتة وطلبت تنفيذها وهذا ما حصل فانتهت الكرة بالشباك”.

سليم أملاح (لاعب وسط المنتخب المغربي)

“نحن نلعب من أجل الشعب المغربي الشغوف بكرة القدم. سعداء اليوم وفخورون بالفوز. كنا نرغب في الانتصار في هذه المباراة خصوصا بالنسبة لي كوني ولدت في بلجيكا وليس هناك شعور أفضل من اليوم. نحن هنا من أجل اللعب والفوز، لم نفكر في أن المغرب لم يفز منذ 24 عاما (على اسكتلندا في مونديال فرنسا 1998 وكان الثاني بعد الاول على البرتغال عام 1986). لن نقف هنا وسنواصل العمل والتركيز على اللقاء الاخير بجدية من اجل التاهل”.

“نحاول الفوز في كل مباراة وهذا هو الهدف الذي نتمنى أن نحققه. ستكون المباراة الأخيرة معقدة لاننا نعرف منتخب كندا ويجب أن نتعامل بجدية من أجل صدارة المجموعة”.

يحيى عطية الله (مدافع منتخب المغرب)

“يوم تاريخي لأننا استطعنا تحقيق الانتصار في المونديال بعد فترة طويلة. أشكر الجمهور الذي حضر اليوم بكثافة وساندنا من الدقيقة الأولى حتى آخر ثانية من المباراة. نهنئ اللاعبين والجمهور. الجمهور المغربي جمهور كبير، أجواء عالمية… اشعر بالفخر وتبقى أمامنا مقابلة كندا”.

يوسف شيبو (لاعب الوسط المغربي السابق لقناة بي إن سبورتس)

“قرأ المدر ب المباراة جيدا وكان تعامله ذكيا . بعد تسجيل الهدف، أقحم مدافعا ولجأ إلى المرتدات، فنجح بتسجيل الثاني”.

إدين هازار (لاعب وسط بلجيكا)

“حصلنا على بعض الفرص لكن مع لاعبين من هذه النوعية تعي ن علينا تقديم ما هو أفضل. لعبنا أفضل من مباراة كندا لكننا خسرنا. هذه هي كرة القدم. تهانينا للمغرب”.