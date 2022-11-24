وطنية
بركة يهاجم السياسة المائية للإسلاميين
هاجم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بطريقة غير مباشرة، حكومة الإسلاميين بسبب تخلف الوزراء في إنجاز مشاريع مائية على مدى عشر سنوات خلال تدبيرهم للشأن العام. ورد الوزير على انتقادات لاذعة كالها برلمانيو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، مؤكدا أنه ليس من طينة الفاشلين، ولا يؤجل إنجاز المشاريع،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا