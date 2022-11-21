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حوادث

اعتقال نصاب بورزازات

منذ دقيقتين
مكن التنسيق بين فرقة مكافحة العصابات بالأمن الجهوي بورزازات، مع نظيرتها بمراكش، من الإطاحة بشخص من ذوي السوابق القضائية في قضايا النصب، للاشتباه في تورطه في انتحال هويات الغير وصفات ينظمها القانون بغرض النصب والاحتيال. وأفاد مصدر مطلع، أن المشتبه فيه، انتحل هويات مزورة وصفة مسؤول فيأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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