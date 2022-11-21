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“جلال الدين” لبنجلون في القاهرة
يتنافس على جائزة أفضل فيلم عربي في المسابقة الرسمية للمهرجان دخل الفيلم السينمائي “جلال الدين” للمخرج حسن بنجلون غمار المنافسة ضمن المسابقة الرسمية خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المنظم إلى غاية ثاني وعشرين نونبر الجاري. وعرض “جلال الدين” لبنجلون الثلاثاء الماضي ب”دار الأوبرا” المصرية بالقاهرة خلالأكمل القراءة »
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