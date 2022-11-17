الأولى
أندية كروية دون علم الوزارة
كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” وجود اختلالات كبيرة في جمعيات رياضية ومدارس تكوين انتشرت بقوة في مختلف المدن والأقاليم. وحسب هذه المعطيات، فإن أغلب الجمعيات والمدارس غير مرخص لها من قبل الوزارة، حسب ما ينص عليه القانون، الذي يلزمها بالحصول على اعتراف الوزارة (الاعتماد)، والذي يتوقف علىأكمل القراءة »
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