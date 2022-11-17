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ديون بـ 157 مليارا للبيع
مكتب الكهرباء أنشأ صندوقا لإصدار سندات تهم قروضا في ذمة زبناء كبار يعتزم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بيع ديونه المستحقة على كبار زبنائه. وأكدت مصادر “الصباح” أن المكتب شرع، بشراكة مع “مغرب للتسنيد” و “سيديجي كابيتال”، في إنشاء صندوق توظيف جماعي للتسنيد تحت اسم “إفأكمل القراءة »
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