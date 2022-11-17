ملف الصباح
حادثة سير تعيد محاميا لنقطة الصفر
عاش الثراء والحياة السعيدة وانقلاب سيارته رماه وسط الفقر والتعاسة هو محام اشتغل لسنوات طويلة بمختلف محاكم المغرب، سيما بالرباط وسلا وتمارة وأيضا أمام المحكمة العسكرية، التي كان له فيها صولات وجولات، لكن غدر الزمان، أعاده إلى نقطة الصفر، والسبب حادثة سير حولت حياته إلى جحيم. يتحدرأكمل القراءة »
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