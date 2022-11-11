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ضرائب المحامين… انتهى الكلام
الأداء التلقائي وفق نظامين ولقاء مرتقب بين نقيب المحامين وأخنوش حسمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، مساء أول أمس (الأربعاء)، في طريقة أداء المحامين ضرائبهم، المثيرة للجدل، بعد قبول الحكومة تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية بعد موافقة فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، على الصيغة الجديدة للتعديل،أكمل القراءة »
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