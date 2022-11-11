ربورتاج
لمريسة… يا جبل هزك الريح
مشاكل تعرقل سيرها وتؤرق سكانها والمدينة القديمة تنتظر انتهاء الأشغال خلف أسوار المدينة القديمة لسلا، التابعة لمقاطعة لمريسة، توجد الكثير من بؤر المشاكل التي لا تنتهي. هناك يتحدث السكان عن معاناتهم بسبب الدور الآيلة للسقوط، وأشغال التهيئة التي مازالت مستمرة وتعيق تحركاتهم. وغير بعيد عن تلك الأسوار،أكمل القراءة »
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