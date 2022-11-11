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الصباح الفني

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منذ 39 ثانية
ثمانية‭ ‬أجنة‭ ‬في‭ ‬بطن‭ ‬رضيعة كشفت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬أن‭ ‬رضيعة‭ ‬ولدت‭ ‬وبداخل‭ ‬بطنها‭ ‬ثمانية‭ ‬أجنة‭ ‬غير‭ ‬مكتملة‭ ‬النمو،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وصفت‭ ‬بالنادرة‭. ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬ربما‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬يعثر‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬الأجنة‭. ‬ولدت‭ ‬الطفلة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬رامجاره،‭ ‬ولاية‭أكمل القراءة »

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منذ 39 ثانية


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