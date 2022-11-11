الصباح الفني
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ثمانية أجنة في بطن رضيعة كشفت تقارير صحفية أن رضيعة ولدت وبداخل بطنها ثمانية أجنة غير مكتملة النمو، في حالة وصفت بالنادرة. وتعد هذه ربما المرة الأولى في العالم التي يعثر فيها على مثل هذا العدد من الأجنة. ولدت الطفلة في مستشفى خاص في منطقة رامجاره، ولايةأكمل القراءة »
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