الصباح الفني
قالوا
بنطلحة كتب الشاعر محمد بنطلحة تدوينة على صفحته بفيسبوك جاء فيها “العاطفة كالعاصفة: مدمرتان”. الصيباري كتبت الروائية أمينة الصيباري تدوينة جاء فيها “بالوهم فقط نجت الإنسانية من الانقراض، لا شيء يقتل البصر كشعاع الحقيقة”. الغرباوي كتب الممثل فتاح الغرباوي تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “لا تندم علىأكمل القراءة »
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