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الصباح الفني

قالوا

منذ 36 ثانية
بنطلحة كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬محمد‭ ‬بنطلحة‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬بفيسبوك‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬العاطفة‭ ‬كالعاصفة‭: ‬مدمرتان‭”.‬ الصيباري كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬أمينة‭ ‬الصيباري‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬بالوهم‭ ‬فقط‭ ‬نجت‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬الانقراض،‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يقتل‭ ‬البصر‭ ‬كشعاع‭ ‬الحقيقة‭”.‬ الغرباوي كتب‭ ‬الممثل‭ ‬فتاح‭ ‬الغرباوي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لا‭ ‬تندم‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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منذ 36 ثانية


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