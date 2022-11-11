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حوادث

اعتقال مبحوث عنه ببرشيد

منذ دقيقتين
تمكنت فرقة خاصة من الدرك الملكي، فجر الثلاثاء الماضي، من إلقاء القبض على مروج مخدرات بالدروة (إقليم برشيد)، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة. وقاد كبار مسؤولي الدرك الملكي بسرية برشيد «كومندو»، من عناصر الفصيلة القضائية وكوكبة الدراجات النارية وعدد من عناصر الدركأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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