حوادث
اعتقال مبحوث عنه ببرشيد
تمكنت فرقة خاصة من الدرك الملكي، فجر الثلاثاء الماضي، من إلقاء القبض على مروج مخدرات بالدروة (إقليم برشيد)، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة. وقاد كبار مسؤولي الدرك الملكي بسرية برشيد «كومندو»، من عناصر الفصيلة القضائية وكوكبة الدراجات النارية وعدد من عناصر الدركأكمل القراءة »
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