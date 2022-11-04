اذاعة وتلفزيون
اتفاقية بين قطبي ولانغ
معرض ينظم للمرة الأولى بالمغرب يضم قطعا فريدة وقع مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف اتفاقية شراكة مع جاك لانغ، رئيس مؤسسة العالم العربي بباريس بمتحف “دار الباشا” بمراكش من أجل تنظيم أول معرض بالمغرب لمجموعة من القطع الفريدة. ويأتي هذا التعاون في إطار استمرار الشراكة بينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا