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مهرجان الرحل يعود لمحاميد الغزلان
المنظمون قالوا إن هذه الدورة ستكون استثنائية على مدار يومين يضرب المهرجان الدولي للرحل بمحاميد الغزلان بزاكورة موعدا لجمهوره، خلال نونبر المقبل بعد غياب دام سنتين بسبب تفشي الجائحة. ويؤكد منظمو المهرجان أن هذه الدورة ستكون استثنائية تنفتح من جديد على الجمهور على مدار يومين من خلالأكمل القراءة »
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