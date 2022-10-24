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حوادث

السطو على شركة ومشروع عقاري

منذ 42 دقيقة
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الضحية وافق على دخول شركاء فتواطؤوا ضده وعرضوا عليه مبلغا زهيدا للتخلي عن كل شيء صدمة عمت مستثمرا شابا، يملك شركة بالبيضاء، إذ عرض على قريب له مشاركته في الشركة لضمان سيولة مالية لإنجاز مشروع عقاري، فأقنعه بإضافة شريكين جديدين لضمان سيولة أكبر، ليجد نفسه في النهايةأكمل القراءة »

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منذ 42 دقيقة


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