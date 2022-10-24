حوادث
إحضار شهود بالقوة في قضية 26 شيكا
من المنتظر أن يمثل أمام أنظار محكمة الاستئناف بمكناس في جلسة ستنعقد في 27 من أكتوبر الجاري ، حوالي عشرة شهود من النساء والرجال، في قضية تخص أحد الملفات الساخنة ذات الصلة بموضوع 26 شيكا بدون رصيد بقيمة مالية إجمالية قدرها 720 مليون سنتيم ، وهي القضيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا