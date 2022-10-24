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شيكات تفضح تهربا ضريبيا بالملايير

منذ 8 دقائق
ضمنت في شكاية إلى جهات عليا تكشف تلاعبات بمشاريع عقارية استغلت شيكات في عملية تهرب ضريبي قدر بالملايير، من قبل مسيري شركة متخصصة في مجال العقار، إذ فضحت إلزام المشرفين عليها زبناءهم على تسديد ثمن الشقق “كاش” وتحويلها إلى حسابات بنكية خاصة بهم، بدل الحساب البنكي للشركةأكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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