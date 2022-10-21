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اذاعة وتلفزيون

سينما المؤلف يكشف حكامه

منذ دقيقتين
الإيطالي جنتيلي يترأس مسابقة الفيلم الطويل ومشاركة وفد مصري في فعالياته أعلنت إدارة مهرجان سينما المؤلف بالرباط عن تنظيم الدورة السابعة والعشرين من 17 إلى 24 نونبر المقبل، في سياق فني ثقافي يتمثل في الاحتفالات المتواصلة بالرباط، عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، وعاصمة للثقافة الإفريقية. وكشف المنظمونأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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