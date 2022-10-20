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الرياضة

نيمار مهدد بالسجن

منذ 14 ثانية
القضاء الإسباني يتهمه بالفساد والتحايل في صفقة انتقاله من سانتوس لبرشلونة رمى الدولي البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، كل التهم الموجهة إليه ببرشلونة، إلى والده، خلال أطوار الجلسة التي حضرها، أول أمس (الثلاثاء)، بخصوص انتقاله من سانتوس إلى الفريق الكاتالوني في 2013. وقال نيمار خلال جلسةأكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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