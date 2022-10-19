الصباح الـتـربـوي
270 ألف إطار في أفق 2028
المدارس العليا للتربية والتكوين بالجامعات صيغة جديدة لتسريع وتيرة الالتحاق والتخرج يندرج تأسيس المدارس العليا للتربية والتكوين في الجامعات، في إطار الرؤية الجديدة لخارطة الطريق التي أطلقتها الحكومة، بهدف تحديث وتجويد العرض البيداغوجي الجامعي، ومواكبة تطور الطلب على التعليم العالي. وتقدر حاجيات قطاع التربية الوطنية من الأطرأكمل القراءة »
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