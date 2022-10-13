الرياضة
ريماسون: الهدف المبكر صعب المباراة
مدرب المنتخب الوطني قال إنه سعيد بأداء اللاعبات خاصة المدافعات أكد أنطوني ريماسون، مدرب المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة، أن المباراة كانت صعبة، بعد تلقي هدف مبكر، ورغم أن المحاولة الأولى كانت للمنتخب الوطني، الذي لم يحسن استغلالها. وأضاف ريماسون أنه سعيد بالأداء الذي قدمته اللاعبات،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا