الصباح الـتـربـوي
التعليم الأولي… مشاكل وجهود التعميم
اهتمام رسمي متواصل به لتعميمه وحضوره ضعيف بالعالم القروي وجمعيات أساءت للبرنامج أولي التعليم الأولي اهتماما رسميا كبيرا في السنوات الأخيرة، وعيا بدوره الفعال في تجويد العملية التعليمية. وتسارع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الزمن للتسريع بوتيرة تعميمه على كل المؤسسات وتقوية العلاقات التعاقدية، مع الجمعيات وتكثيف التنسيقأكمل القراءة »
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