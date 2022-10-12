الرياضة
لاعب بمنتخب الشباب يتلقى دعوة كولومبية
الجامعة تفاجأت بالقرار واللاعب يحمل ثلاث جنسيات فوجئت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقيام الاتحاد الكولومبي بتوجيه الدعوة إلى عبد الرحمان أمل، لاعب المنتخب الوطني للشباب، من أجل تعزيز صفوف منتخبه الأول. وكشفت وسائل إعلامية كولومبية أن توجيه الدعوة إلى عبد الرحمان أمل، جاءت في سياق خطةأكمل القراءة »
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