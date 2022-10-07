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“التخلص من السموم” على “نتفليكس”
بثت منصة “نتفليكس” مسلسل ” Off the Hook” (التخلص من السموم)، الذي أثار اهتمام عدد من النقاد. ويحكي المسلسل عن صديقتين، الأولى ليا، موظفة الفندق المهووسة بصديقها السابق، التي تلاحقه على كل وسائل التواصل الاجتماعي، والثانية مانون، المغنية المغمورة التي تحاول الوصول إلى الشهرة. وكتب موقع “العربيأكمل القراءة »
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