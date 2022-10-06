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قرطبي و”روح الحياة”
قالت الفنانة فاطمة الزهراء قرطبي إنه لا ينبغي أن نستغرب اليوم، لأن الحياة باتت تفتقد إلى روحها ومعناها الحقيقي. وكتبت قرطبي في رسالة وجهتها إلى متابعيها على حسابها الرسمي على “إنستغرام» قائلة «الناس اليوم مغرمون بالوجبات السريعة، بالإنجازات السريعة، بالأفكار السريعة، بالمعارك السريعة، بالعلاقات السريعة، بكل شيءأكمل القراءة »
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