الصباح الفني
تتويج “مداد أخير” بعمان
الفيلم المغربي حاز ثلاث جوائز بمهرجان الأردن الدولي للأفلام حاز الفيلم المغربي “مداد أخير”، الأحد الماضي، ثلاث جوائز خلال الدورة العاشرة من “مهرجان الأردن الدولي للأفلام”، التي اختتمت فعالياتها في المركز الثقافي الملكي بعمان. وتوزعت الجوائز التي نالها فيلم “مداد أخير” للمخرج يزيد القادري بين “أفضل عملأكمل القراءة »
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