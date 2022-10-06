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الصباح الفني

تتويج‭ “‬مداد‭ ‬أخير‭” ‬بعمان‭ ‬

منذ 15 ثانية
ملصق‭ ‬الفيلم‭                               (‬خاص‭)‬
الفيلم‭ ‬المغربي‭ ‬حاز‭ ‬ثلاث‭ ‬جوائز‭ ‬بمهرجان‭ ‬الأردن‭ ‬الدولي‭ ‬للأفلام حاز‭ ‬الفيلم‭ ‬المغربي‭ “‬مداد‭ ‬أخير‭”‬،‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬ثلاث‭ ‬جوائز‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ “‬مهرجان‭ ‬الأردن‭ ‬الدولي‭ ‬للأفلام‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬فعالياتها‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثقافي‭ ‬الملكي‭ ‬بعمان‭.‬ وتوزعت‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬نالها‭ ‬فيلم‭ “‬مداد‭ ‬أخير‭” ‬للمخرج‭ ‬يزيد‭ ‬القادري‭ ‬بين‭ “‬أفضل‭ ‬عمل‭أكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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