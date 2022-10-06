الرياضة
الجيش يستعيد مصابيه قبل رحلة غينيا
الفريق يؤكد جاهزية حمودان وسليم ولكرد لمواجهة أشانتي غولدن قرر الجيش الملكي السفر إلى غينيا، الثلاثاء المقبل، لمواجهة أشانتي غولدن بويز، في 14 أكتوبر الجاري، لحساب إياب الدور الثاني من منافسة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وعلمت “الصباح”، أن الفريق العسكري سيخوض مباراة الإياب على أرضية ملعبأكمل القراءة »
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