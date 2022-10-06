الرياضة
هيغواين يعتزل
أعلن الدولي الأرجنتيني غونزالو هيغواين، نجم إنتر ميامي الأمريكي، اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم الجاري. وأصدر النادي الأمريكي في بيان على موقعه الرسمي، أن هيغواين اتخذ قراره بالاعتزال، وأبلغ إدارة النادي. ويلعب هيغواين بإنتر ميامي، منذ تسع سنوات، قادما من جوفنتوس الإيطالي. ويملك الإنجليزي ديفيد بيكهام، ناديأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا