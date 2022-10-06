الرياضة
اللجنة الأولمبية تستنفر الجامعات
أغرت الرياضيين والمدربين بمكافآت تصل إلى 200 مليون دعت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية جميع الجامعات الملكية المغربية الرياضية، لتحديث برنامجها التحضيري المحدد لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، لوضع اتفاقية تحدد التزامات كل طرف، بالإضافة إلى قائمة المستفيدين (رياضيون ومدربون) وبرنامج الإعداد والميزانية التقديرية والأهداف المراد تحقيقها،أكمل القراءة »
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