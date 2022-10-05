الصباح الـتـربـوي
المجتمع المدني… من المراقب إلى الشريك
القانون الإطار أكد على دوره الحيوي وجمعيات تنخرط في تنفيذ برامج التعليم الأولي تتسع أدوار المجتمع المدني في تطوير منظومة التعليم والتربية والتكوين، بل أضحى شريكا أساسيا في تنفيذ عدد من المهام، وتعول عليه الدولة في تقوية دعامات تعليم أولي، بكل الرهانات المعقودة عليه في النموذج التنمويأكمل القراءة »
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