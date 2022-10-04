وطنية
أوزين ينتقد غياب أخنوش عن البرلمان
اختار محمد أوزين، القيادي في الحركة الشعبية والنائب البرلماني، مخاطبة رئيس الحكومة عبر رسالة مفتوحة، من خارج فضاء البرلمان، الذي يعتبر دستوريا فضاء للنقاش ومساءلة الحكومة. وأوضح أوزين أن سبب لجوئه إلى هذه الوسيلة، هو ما اعتبره “خروجا عن الشرعية الدستورية المتجسد في غياب رئيس الحكومة المتكررأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا