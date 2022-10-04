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وطنية

أوزين‭ ‬ينتقد‭ ‬غياب‭ ‬أخنوش‭ ‬عن‭ ‬البرلمان

منذ دقيقتين
اختار‭ ‬محمد‭ ‬أوزين،‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬الشعبية‭ ‬والنائب‭ ‬البرلماني،‭ ‬مخاطبة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬عبر‭ ‬رسالة‭ ‬مفتوحة،‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬فضاء‭ ‬البرلمان،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬دستوريا‭ ‬فضاء‭ ‬للنقاش‭ ‬ومساءلة‭ ‬الحكومة‭.‬ وأوضح‭ ‬أوزين‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬لجوئه‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الوسيلة،‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ “‬خروجا‭ ‬عن‭ ‬الشرعية‭ ‬الدستورية‭ ‬المتجسد‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المتكرر‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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