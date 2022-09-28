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الصباح الـتـربـوي

إكراهات الدخول تتواصل

منذ 15 ثانية
نموذج جديد من إقليم الجديدة تتعثر فيه العملية رغم مرور أيام على انطلاق الموسم الدراسي انطلق الدخول المدرسي للموسم الدراسي الحالي 2022/2023 بإقليم الجديدة مثقلا بجملة من الإكراهات التي عادة ما تتكرر في مثل هذه المحطات، مثل توفير الحجرات الدراسية والتجهيزات الأساسية من طاولات وسبورات ومقاعد، وتوفيرأكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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