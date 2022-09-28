الصباح الـتـربـوي
إكراهات الدخول تتواصل
نموذج جديد من إقليم الجديدة تتعثر فيه العملية رغم مرور أيام على انطلاق الموسم الدراسي انطلق الدخول المدرسي للموسم الدراسي الحالي 2022/2023 بإقليم الجديدة مثقلا بجملة من الإكراهات التي عادة ما تتكرر في مثل هذه المحطات، مثل توفير الحجرات الدراسية والتجهيزات الأساسية من طاولات وسبورات ومقاعد، وتوفيرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا