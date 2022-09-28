الرياضة
إشادة دولية بحمل الأثقال بالمغرب
أشاد محمد جالود، رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، أول أمس (الاثنين)، بالبيضاء، بالبنية التحتية الرياضية التي يتوفر عليها المغرب، واصفا إياها ب”المتطورة”. وقال جالود، الذي حضر للبيضاء، بمناسبة افتتاح البطولة الإفريقية لرفع الأثقال، إنه انبهر بالتطور الكبير في البنية التحتية، خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن المملكة قادرةأكمل القراءة »
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