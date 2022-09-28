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العلوي: التتويجات تسمم العلاقات
قال إن الحصول على جائزة من مهرجان طنجة شيء جميل لكن ليس هو المراد قال المخرج عز العرب العلوي، المتوج بجائزة لجنة التحكيم في إطار فعاليات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، عن فيلمه الوثائقي “الشيخ ماء العينين”، إنه يؤمن بأن التتويجات تسمم العلاقات الاجتماعية والمهنية. وأوضح العلوي فيأكمل القراءة »
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