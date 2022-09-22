الرياضة
أمير قطر يطمئن جماهير المونديال
طمأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، جماهير كرة القدم عبر مختلف العالم، على بعد شهرين فقط من انطلاق نهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و18 دجنبر المقبلين. وانتظر الشيخ تميم الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدةأكمل القراءة »
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