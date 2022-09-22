الرياضة
الحسيمة يدخل النفق المسدود
مطالب بانتخاب مكتب والفريق لم ينتدب أي لاعب ومعاقب بـ «الويكلو» طالب محبو وجمهور شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، لجنة تصريف أعمال الفريق بعقد الجمع العام العادي لانتخاب مكتب مسير. وأفاد مصدر مطلع أنه رغم توصل اللجنة بمراسلة من العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، تطالبها بتحيين الملفأكمل القراءة »
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