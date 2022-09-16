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الرياضة

المحمدية يتعاقد مع لكحل

منذ 4 دقائق
أنقذ شباب المحمدية، المنتمي لبطولة القسم الممتاز، ياسين لحكل من موسم أبيض، وتعاقد معه قبل نهاية الميركاتو الصيفي بساعات. ولعب لكحل خريج مدرسة المغرب التطواني، لعدد من الأندية المحلية، منها الوداد الرياضي والجيش الملكي وشباب الريف الحسيمي والمغرب الفاسي، وخاض تجارب احترافية بليبيا والكويت. وقام الشباب بمجموعةأكمل القراءة »

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