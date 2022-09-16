fbpx
الرياضة

الرجاء يعير الإشبيلي لبرشيد

منذ 18 ثانية
نجح يوسفية برشيد في ضم طه الإشبيلي، هداف أمل الرجاء الرياضي، وهو آخر لاعب التحق بالفريق. ويلعب الإشبيلي معارا بيوسفية برشيد إلى نهاية الموسم، إذ لم يبتعد كثيرا عن الرجاء الرياضي، وسيجاور لاعبين لهم تجربة طويلة في الهجوم، أبرزهم محمد فكري ومصطفى اليوسفي. وتألق الإشبيلي خلال الموسمأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 18 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.