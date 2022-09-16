الرياضة
الرجاء يعير الإشبيلي لبرشيد
نجح يوسفية برشيد في ضم طه الإشبيلي، هداف أمل الرجاء الرياضي، وهو آخر لاعب التحق بالفريق. ويلعب الإشبيلي معارا بيوسفية برشيد إلى نهاية الموسم، إذ لم يبتعد كثيرا عن الرجاء الرياضي، وسيجاور لاعبين لهم تجربة طويلة في الهجوم، أبرزهم محمد فكري ومصطفى اليوسفي. وتألق الإشبيلي خلال الموسمأكمل القراءة »
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