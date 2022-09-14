اذاعة وتلفزيون
“ميثاق” حنين مرشح للأوسكار
فيلم سينمائي قصير يمثل المغرب واختير من بين أزيد من 6 آلاف عمل اختارت إدارة المهرجان الدولي للفيلم “رود آيلاد» بالولايات المتحدة الأمريكية الفيلم السينمائي “ميثاق” من توقيع المخرج حسين حنين للمشاركة في فعالياته، كما يعتبر مؤهلا لجائزة الأوسكار العالمية. ويحل فيلم «ميثاق» لحنين ضيفا على فعالياتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا