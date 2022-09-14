fbpx
اذاعة وتلفزيون

“ميثاق” حنين مرشح للأوسكار

منذ 9 ثواني
فيلم سينمائي قصير يمثل المغرب واختير من بين أزيد من 6 آلاف عمل اختارت إدارة المهرجان الدولي للفيلم “رود آيلاد» بالولايات المتحدة الأمريكية الفيلم السينمائي “ميثاق” من توقيع المخرج حسين حنين للمشاركة في فعالياته، كما يعتبر مؤهلا لجائزة الأوسكار العالمية. ويحل فيلم «ميثاق» لحنين ضيفا على فعالياتأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 ثواني


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.