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الرياضة

طنجة يحصن موهبته معلي بعقد

منذ 10 دقائق
حصن اتحاد طنجة لكرة القدم عبد الحميد معلي، لاعبه الدولي في المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، بتوقيع عقد احترافي مباشرة بعد عودته من المشاركة في كأس العرب للفتيان التي أقيمت الأسبوعين الماضيين بالجزائر. وتألق معلي في هذه البطولة، وسجل هدفا بمجهود فردي في مباراة المنتخب الوطنيأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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