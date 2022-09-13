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الرياضة

خريبكة يحرج الحسنية بأكادير

منذ 24 ثانية
باكيتا: لعبنا جيدا ونحن بصدد تكوين فريق تنافسي عجز حسنية أكادير عن الفوز بالميدان أمام أولمبيك خريبكة، الذي أرغمه على التعادل (0-0) في المباراة التي جمعتهما أول أمس (الأحد)، بالملعب الكبير بأكادير، لحساب الجولة الثانية من البطولة الاحترافية. ولم يتمكن السوسيون من استغلال النقص العددي في صفوفأكمل القراءة »

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منذ 24 ثانية


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