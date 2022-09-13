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الرياضة

اختتام بطولة إفريقيا للطائرة بالجديدة

منذ 29 ثانية
أسدل الستار، أول أمس (الأحد)، على منافسات كأس إفريقيا للكرة الطائرة، لأقل من 19 سنة بالجديدة، بتتويج المنتخب النيجيري باللقب الإفريقي الثالث على التوالي، بعد انتصاره على المنتخب المصري في المباراة النهائية. وفي مباراة الترتيب، فاز المنتخب الكامروني على نظيره التونسي، ليتمكن من إحراز المركز الثالث، وحجزأكمل القراءة »

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منذ 29 ثانية


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