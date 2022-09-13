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الحسيمة… التطبيع مع الفوضى
احتلال الملك العمومي وانتشار الأزبال والسلطات والمنتخبون في حياد سلبي عاشت الحسيمة أمام زحف الزوار والسياح وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، نوعا من الفوضى واكتظاظا غير مسبوق وغلاء الأسعار وافتعال النزاعات والشجار. ووجدت المدينة نفسها عاجزة عن استيعاب زوارها وتلبية حاجياتهم، وعاشت خلال هذا الصيف حالتين منأكمل القراءة »
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