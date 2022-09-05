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مقالات الرأي

مسار‭ ‬العلاجات‭… ‬أداة‭ ‬لتنزيل‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬

منذ 19 ثانية
بقلم‭: ‬الطيب‭ ‬حمضي‭(*) ‬ يوفر‭ ‬القانون‭ ‬الإطار‭ ‬06‭-‬22‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمنظومة‭ ‬الصحية،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اعتماده‭ ‬خلال‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬يوليوز‭ ‬2022،‭ ‬الأسس‭ ‬اللازمة‭ ‬لإعادة‭ ‬بناء‭ ‬المنظومة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصحة،‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬أساس‭ ‬لمرافقة‭ ‬وتنزيل‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬لتعميم‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتغطية‭ ‬الصحية‭.‬ ومن‭أكمل القراءة »

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